Kardinaal onder vuur in Oekraïne: ’Jezus, ik vertrouw op u’

De pauselijke aalmoezenier raakte niet gewond en gaat verder met zijn missie, zo meldt Vatican News.

Kardinaal Krajewski is voor de vierde keer in Oekraïne, sinds dat land op 24 februari werd binnengevallen door Russische troepen. Hij is daar voor humanitaire en geestelijke bijstand uit naam van paus Franciscus. De geboren Pool reisde eerst naar Odessa en vervolgens naar Zaporizja. Kharkov is zijn volgende reisdoel.

Krajewski was samen met een katholieke bisschop, een protestantse bisschop en een Oekraïense soldaat hulpgoederen aan het uitladen, toen hij in het vizier kwam van schutters. Hij en zijn gezelschap moesten dekking zoeken. „Ik wist niet waarheen ik moest vluchten.” Na het incident zei Krajewski: „We kunnen alleen maar bidden en herhalen: ’Jezus, ik vertrouw op u’.”