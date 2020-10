Politie woest om kortwieken Opsporing Verzocht

De coördinator van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie Franki Klarenbeek heeft van de NPO en AVROTROS te horen gekregen dat de afleveringen per 1 januari aanstaande drastisch worden ingekort.

Ze gaan van bijna vijftig minuten naar een half uur, waardoor de politie veel minder zaken voor tips aan het publiek kan voorleggen. Bovendien wordt het uitzendtijdstip een uur verlaat.

De politie is helemaal furieus over het voornemen om Opsporing Verzocht in de zomermaanden veertien weken van de buis te halen.

’Criminaliteit stopt niet’

„We zijn hier niet mee akkoord”, schrijft Klarenbeek van de politie in een interne brandbrief, die in het bezit is van De Telegraaf. „Want veertien weken zomerstop brengt de continuïteit ernstig in gevaar.”

De politie vreest dat veel onderzoeken in de zomer, waarbij de hulp van het publiek vereist is, grote vertraging oplopen als moet worden gewacht tot Opsporing Verzocht pas in het najaar van 2021 weer op de buis is. ,,Het aantal uitzendingen in het nieuwe format is problematisch voor ons. Het zou een grote zomerstop betekenen en criminaliteit stopt niet in de zomer. Het heeft in de burgerparticipatie en de opsporing een belangrijke rol. Het zou heel jammer zijn als deze beslissing wordt doorgezet”, zegt een woordvoerder van de politie.

„We gaan met zowel de AVROTROS als de NPO in gesprek hierover”, aldus de politie in de brief. NPO wilde woensdag niet reageren.

De AVROTROS zegt: „Met een oplossingspercentage van 40% is het belang van Opsporing Verzocht voor de samenleving groot. De NPO beslist wanneer en hoe vaak een programma wordt uitgezonden. AVROTROS blijft in gesprek met de NPO om er samen voor te zorgen dat Opsporing Verzocht een voorname plek in de programmering behoudt en net zoveel zaken als nu kan blijven oplossen.”

Ernstige misdrijven opgelost

Justitie reageert: „Het Openbaar Ministerie is ervan op de hoogte dat de NPO het format aanpast. We hebben hierover overleg gehad met de AVROTROS en de politie. De zender heeft de beslissing genomen, dat is aan hen. Het stimuleert ons om alternatieven voor opsporingsberichtgeving te onderzoeken.”

Opsporing Verzocht is al sinds 1975 een zeer succesvol programma op de Nederlandse televisie. Het trekt vaak meer dan een miljoen kijkers en leverde talloze tips op, die de politie hielpen bij het oplossen van vaak ernstige misdrijven.