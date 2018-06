’Wilders angstig voor debat AOW-leeftijd’

Dit weekend stelde Wilders dat hij niet meer bij RTL wilde debatteren omdat zijn broer in een kritische publicatie werd opgevoerd. Strategen van andere partijen menen echter dat de afzegging Wilders ook goed uitkwam. Hij had namelijk vlak ervoor te horen gekregen dat in het zogenoemde Carrédebat over de AOW-leeftijd gedebatteerd gaat worden. Een pijnlijk onderwerp voor Wilders.

Eerder zei hij dat de AOW-leeftijd op 65 moest blijven, maar na de verkiezingen van 2010 liet hij zijn zogenaamde breekpunt direct varen. Wilders’ beloftes in de campagne bleken dus weinig waard.

De uitgelekte debatopzet die De Telegraaf nu online publiceert, laat zien dat de PVV aanvankelijk over dit onderwerp de degens zou moeten kruisen met de collega’s. Inmiddels is bekend dat de Partij voor de Dieren de plek van Wilders zal opvullen, dus de debatopzet zal ook veranderd moeten worden.

Meedere strategen bij concurrerende partijen wijzen er op dat de afzegging van Wilders dus erg goed uitkwam. De PVV’er was bang om slechter uit de strijd te komen, schatten zij in.

Lees verder: Een gemiste kans, Geert