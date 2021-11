Premium Het beste van De Telegraaf

Myanmar laat Amerikaanse journalist vrij na veroordeling

Door Annelie Langerak

Danny Fenster (links) en Bill Richardson bij aankomst in Doha. Ⓒ Foto AFP

YANGON - De Amerikaanse journalist Danny Fenster, die enkele dagen geleden nog werd veroordeeld tot elf jaar dwangarbeid in Myanmar, is vrijgelaten en op weg naar huis. Fenster wordt begeleid door de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Bill Richardson. De journalist keert via Qatar terug naar huis in de VS.