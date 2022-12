Sneeuw en ijs geselen Britse Eilanden

Tientallen scholen in het Verenigd Koninkrijk blijven wegens het koude weer en de verkeersproblemen gesloten. Vooral het noorden van Schotland, waar het -15 graden werd, en het zuidoosten van England worstelen met sneeuwval. Op veel plaatsen wordt maandag nog eens 10 centimeter sneeuw verwacht. In het zuidoosten van England werd zondag de mensen aangeraden uitsluitend als het noodzakelijk is, de weg op te gaan.

Volgens de Daily Mail kwamen ten noorden van Londen op de autosnelweg A25 honderden mensen met hun voertuigen ’s nachts vast te zitten in de sneeuw. In andere delen van het land vielen treinen uit. Zelfs de London Underground had last van de sneeuwval.

De Londense luchthaven Stansted heeft zondagavond laat alle vluchten geannuleerd. De enige start- en landingsbaan van het vliegveld is wegens hevige sneeuwval gesloten, meldt de BBC. Ook de Londense vliegvelden Heathrow en Gatwick hebben vluchten moeten annuleren en kampen met vertragingen door de weersomstandigheden.

De Ierse autoriteiten waarschuwen mensen dat provinciale wegen vaak glad zijn onder meer door ’ijzige mist’ en de koudegolf zou tot zeker 16 december duren met alleen langs de kust temperaturen boven nul.