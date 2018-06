(Greet is Geert, op Twitter voor velen Greet geworden nadat oertwitteraar Bas Paternotte deze vaak gemaakte tikfout op een gegeven moment gewoon maar had laten staan.)

Het was een bekende sketch, uiteraard door de onnavolgbare Jacques van Tol geschreven, van Willy Walden en Piet Muijselaar als Snip & Snap, met de beroemde door Walden uitgesproken beginzin: „’t Is niet m’n broer, en toch is het een zoon van m’n vader. Rara, wie is dat?”

Heel Nederland riep het destijds, net als ’Die doif is dood’ van Toon Hermans.

„’t Is níet m’n broer!”

Maar ja, het was wél z’n broer, die van Greet althans, Paul Wilders om precies te zijn, die zich geroepen voelde om bij RTL te vertellen wat er zijns inziens allemaal aan Greet mankeert, waarmee hij in herhaling viel omdat hij dat acht jaar geleden al eens bij Pauw & Witteman had gedaan.

Greet liet de kans om een soortgelijke grap over zijn broer te maken liggen. Greet laat dat soort kansen altijd liggen. Hij is niet zo van de relativerende grapjes, begon meteen op z’n Trumps op het tuig van RTL te schelden en verbrak subiet de afspraak met RTL om aan het Carré-debat mee te doen, ook al op z’n Trumps. Dat was niet slim van hem. De magie van Donald Trump, zo de man daar al over beschikte, begint uitgewerkt te raken: het helpt niet echt als je voortdurend over nepnieuws loopt te jammeren en vervolgens naar een aanslag in Zweden verwijst die niet heeft plaatsgevonden. Daar moet Greet, die zich graag aan Trump spiegelt, ook voor uitkijken, zeker nu de peilingen hem minder goed gezind zijn dan een maand terug.

Waarom anders niet dat debat afgewacht om dáár, ten overstaan van alles en iedereen, gehakt van RTL te maken?

Dat had hem ook heel wat meer winst opgeleverd.

’t Is me wat, met die broers in de politiek.

Fons Jansen maakte ooit een grafschrift voor Joseph Luns: „Van menig grafschrift / Deugt geen moer / Hier lig niet ik / Hier ligt mijn broer.” Hij deed dat naar aanleiding van de NSB-kwestie waarin Luns verzeild was geraakt, die officieel eindigde nadat bekend was gemaakt dat Joseph buiten zijn weten om door zijn broer Huib bij de NSB als lid was opgegeven. Verder was er de broer van Ruud Lubbers, Rob, die ik nog vloekend en tierend de Telegraaf-redactie zie opstormen na een hem onwelgevallige publicatie over het familiebedrijf. En dan was er uiteraard Hennie van Rey, broer van de roemruchte VVD-Limbo Jos. Hennie werd twee jaar terug op Aruba gearresteerd wegens een witwas-affaire.

Zelf heb ik eveneens een broer.

Wat zeg ik?

Ik heb er twee.

Tot nu toe heb ik ze aardig voor al die nepjournalisten verborgen weten te houden. Net als het feit dat mijn broers ook een broer hebben, hoewel ze daar soms helemaal niet van willen weten.

„’t Is niet m’n broer!” roepen ze dan in koor.

Rara, wie is dat?