Bemiddeling in Forum-rel lijkt kansloos

Het partijbestuur van FvD staat vooralsnog niet open voor de verzoeningspoging van het Eerste Kamerlid. Otten noemt het initiatief van de politica „bijzonder prijzenswaardig.” De gewezen partijprominent haalt opnieuw uit: „Ook Rookmaker komt er nu helaas achter dat er met dit FvD-partijbestuur geen enkel gesprek mogelijk is.”

Rookmaker laat aan De Telegraaf weten dat haar ronde langs de hoofdrolspelers in de soap nog niets heeft opgeleverd. „Ze zijn elkaar nog niet in de armen gevallen”, zegt de parlementariër. „Er is nog geen beweging.”

Rollebollend

De FvD’er geeft nog niet op. Ze hoopt dat de twee kemphanen nog even de tijd nemen om er nog eens goed over na te denken. „Er zijn drie opties over: weer bij elkaar komen, goed uit elkaar gaan of verder rollebollend over straat.”

Het initiatief van Rookmaker valt volgens haar goed bij de achterban. „Ik krijg veel steunbetuigingen van onze kiezers”, zegt de senator.

Door het geruzie lijkt de steun voor Forum voor Democratie af te brokkelen. Uit een peiling van EenVandaag blijkt dat de partij drie virtuele zetels minder heeft dan een maand eerder en zeven zetels minder dan in april. Als er nu verkiezingen zouden zijn is FvD nog altijd goed voor 18 zetels.

