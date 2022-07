Taiwanese hobbycartograaf brengt Chinese militaire locaties in kaart

Buitenland

LIVE | Zelenski brengt bezoek aan frontlinie, reikt medailles uit

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu ruim vier maanden. Ondertussen blijven de hevige gevechten in en rond de Donbas doorgaan. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er Russische beschietingen geweest in de regio Charkovwaar doden en gewonden gevallen zijn. Ook in de regio Donetsk is hevig g...