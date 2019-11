Van vier moorden verdachte neparts hangt levenslang boven het hoofd

In de rechtbank zat op de tafel voor Rahiied A. een Playmobil-poppetje als een soort talisman. Ⓒ Petra Urban

ROTTERDAM - Hij wilde eigenlijk dokter worden. Dat was zijn ambitie. Als hij aan het werk was in verzorgingshuizen droeg Rahiied A. een stethoscoop om zijn nek en gedroeg hij zich alsof hij alles al wist.