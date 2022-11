Nederlanders van 15 en 24 jaar opgepakt in drugsoorlog Antwerpen

De twee Nederlanders zouden de hand hebben gehad in de explosie in het Antwerpse stadsdeel Deurne in de nacht van donderdag op vrijdag. Het explosief, mogelijk een vuurwerkbom, ging af vlak bij een huis van een familie die al langer doelwit is in een inmiddels maanden slepende vete in het drugsmilieu.

Een woning van dezelfde familie in stadsdeel Berchem werd eerder die nacht ook al bestookt. Justitie onderzoekt of beide incidenten deel uitmaken van de bendeoorlog die in de voor Belgische en Nederlandse drugshandelaars belangrijke havenstad lijkt te woeden. Daarvoor zijn wel aanwijzingen, zegt zij.

Het OM sluit niet uit dat de minderjarige arrestant slechts meeging als dekmantel. Eerder namen andere aanvallers passagiers mee om minder in het oog te lopen. Maar eerdere incidenten bleken soms ook het werk van heel jonge daders.