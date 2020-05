Londen keurt beschermende jassen uit Turkije af

In april maakte de Britse regering bekend dat het gelukt was in Turkije beschermende kleding te vinden voor het personeel in de ziekenhuizen. Dat gebeurde in een periode dat de discussie over de tekorten aan gekwalificeerde beschermende kleding volop woedde. De Britse luchtmacht werd zelfs ingezet om de kleding naar Engeland te brengen.

De regering heeft inmiddels toegegeven dat de aangeschafte kleding niet voldoet, meldden Britse media donderdag. De spullen zijn opgeslagen en zullen niet worden gebruikt.