’Moeder mishandelde dochter jarenlang, vader deed niets’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.15 uur).

Het meisje werd volgens de beschuldiging in elk geval tussen januari 2015 en mei 2019 in Tiel door haar moeder mishandeld, vernederd, uitgescholden en buiten in de kou gezet. Ze werd op een slaapkamer zonder voldoende warme kleding, beddengoed of dekens, en zonder gordijnen opgesloten, en kon dan niet naar de wc. Het meisje werd bovendien met een camera in de gaten gehouden.