Vermiste zwemmer Monster ’s nachts nog niet gevonden

Bij het invallen van de duisternis werd besloten om alleen nog vanuit auto’s op het strand te zoeken en vanaf boten met zoeklichten, aldus de Veiligheidsregio Haaglanden. Later is besloten helemaal te stoppen. Zaterdag om 06.00 uur wordt de zoekactie opnieuw voortgezet.

De vermiste zwemmer was met twee vrienden rond 20.50 uur in de problemen geraakt. Nadat een passant alarm had geslagen, konden twee van hen uit het water worden gehaald. De derde wordt nog vermist.

Hulpdiensten zijn met talloze middelen aan het zoeken. Ⓒ Regio15

De Zandmotor is een grote kunstmatige zandbank voor de kust van Zuid-Holland, die door Rijkswaterstaat is aangelegd om op termijn het strand breder te maken en de duinengroei te bevorderen.

Zoektocht Katwijk

In Katwijk werd eerder gemeld dat een man in een mui zou zijn gekomen. Daar had een andere zwemmer alarm over geslagen.

Talloze boten, ook van reddingsdienst KNRM, rukten uit. Ook waterscooters van de Reddingsbrigade Nederland waren in het water en voertuigen op het land zochten mee. Een helikopter hing in de lucht. Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineerde de zoekactie.

Rond 19.30 uur werd de zoektocht beëindigd. „Er is niemand aangetroffen. Op het strand meldde een man zich dat in het water een zwemmer voor hem in de problemen leek. Toen hij terug op het strand stond zag hij de man niet meer en sloeg alarm. Er is niemand verder als vermist opgegeven, ook niet bij de politie. Dus er is verder onbekend naar wie mogelijk gezocht zou worden”, aldus de Kustwacht in een verklaring.

Strandgangers zochten mee in Katwijk. Ⓒ Katwijkse Reddingsbrigade

„De kans bestaat dat deze persoon al op het strand is aangekomen zonder te weten dat er naar hem gezocht wordt. De eenheden worden bedankt voor hun inzet.”

Waarschuwing: pas op voor muien, sterke stroming

De Reddingsbrigade heeft donderdag een waarschuwing afgegeven voor muien, omdat het gevaar deze dagen groot is, onder meer door ’zandsuppletie’. Woensdag werden twee jongens van 12 jaar nog gered. Toen hadden de redders toevallig net een oefening.

Wat te doen als je in een mui terechtkomt? Bekijk het hier.

Wie in een mui belandt, doet er goed aan niet tegen de stroom in te zwemmen, maar zijwaarts uit de sterkste stroming te zwemmen. Via een zandbank kun je dan vaak terugkomen. Maar, nog belangrijker: zorg dat je nu – en de komende paar weken nog – problemen voorkomt, aldus de Reddingsbrigade gisteren tegen De Telegraaf.