Strafzaak bedreigers Clarice Gargard start, zonder van zaak gehaalde officier

Op de Facebook-video waren demonstranten te zien van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht in Amstelveen in 2018. Onder de beelden werden veel negatieve reacties geplaatst over de demonstranten en Gargard, onder meer columniste bij NRC. Zij deed daarvan aangifte.

Volgens het OM worden "puur racistische, bedreigende en opruiende uitlatingen" niet beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting. Daarnaast staat de bestrijding van strafbare feiten op sociale media bij het OM "hoog op de agenda", vanwege "de intensiteit en het volume waarmee de feiten worden gepleegd".

Maandag is de eerste zitting van de rechtszaak, de rest volgt op 15, 17, 21 en 22 september.

Jacobien Vreekamp

Het Openbaar Ministerie maakte zondag bekend dat het officier van justitie Jacobien Vreekamp van de zaak heeft gehaald. Vreekamp was medeverantwoordelijk voor het besluit de vervolging van rapper Akwasi te seponeren. Zij zat tot en met juli van dit jaar met een voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Daarop was kritiek op sociale media en van onder meer PVV-leider Geert Wilders, die de onafhankelijkheid van Vreekamp in de zaak-Akwasi in twijfel trok.