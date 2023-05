Premium Het beste van De Telegraaf

Oude pantserwagens in Drenthe opgelapt voor Oekraïne: nog altijd moderner dan meeste Russische tanks

Door Silvan Schoonhoven

Oekraïense militairen rijden met een Nederlandse YPR-pantserwagen in de buurt van Bachmoet. Er zijn tot nu toe zo’n twintig Nederlandse YPR’s vernietigd in de strijd. Ⓒ ANP/HH

Hij was al bijna afgeschreven als schroot, nu maken monteurs het oude werkpaard van defensie in Drenthe gereed voor het slagveld in Oekraïne. „De YPR-pantserwagen was ooit de ruggengraat van ons leger.”