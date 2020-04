Halsema: spontane straatborrels tijdens Koningsdag streng verboden

Halsema beschrijft in haar brief dat Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag uiteraard „niet kunnen doorgaan in de vorm die we gewend zijn.” Ze roept inwoners op om er thuis een paar bijzondere dagen van te maken en bijvoorbeeld online livestreams op te zetten, ’balkoningsdag’ te organiseren of digitale vrijmarkten, online bingo’s, quizzen, prijsvragen, en een creatief digitaal eerbetoon aan ons zorgpersoneel.

Nationale Herdenking

De Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei wordt zoals ieder jaar live uitgezonden door de NOS. Het is dit jaar de enige herdenking in de Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, in aanwezigheid van alleen minister-president Rutte, burgemeester Halsema en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het Nationaal Comité roept geoefende bespelers van blaasinstrumenten op om tijdens de Nationale Herdenking het taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen om 19.58 en 30 seconden, en nodigt iedereen uit om na de twee minuten stilte het Wilhelmus thuis mee te zingen.

Bevrijdingsdag

Ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis, schrijft Halsema. „Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van de vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam online of via social media te volgen. En door met elkaar te delen welke gedachten en emoties u heeft bij ’75 jaar vrijheid’.”

Halsema zegt dat de regels eenvoudig zijn en bij iedereen bekend. „Blijf thuis, school niet samen, ga alleen het huis uit om boodschappen te doen of een ommetje in de buurt te maken, en houd altijd 1,5 meter afstand. Dit geldt ook op Koningsdag. Dit geldt ook op 4 en 5 mei. We vertrouwen erop dat u het hoofd koel houdt en de juiste beslissingen neemt, maar we zullen streng optreden tegen mensen die zich niet aan de regels houden. Er zijn in onze regio al honderden boetes uitgeschreven, en als het nodig is gaan we daar mee door.”