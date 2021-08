NASA: kans dat asteroïde op aarde botst groter dan gedacht

Bennu scheert twee keer rakelings langs de aarde: in het jaar 2135 en 2182. Hij komt dan zelfs dichterbij dan de maan. Tot het jaar 2300 heeft de aarde 99,94 procent kans om de ontmoeting met Bennu te overleven. ,,We hebben nu veel preciezere informatie over de baan’’, zegt Farnocchia. De Amerikaanse ruimtesonde OSIRIS-REx heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan bij Bennu, een aardappelvormige rots van ongeveer een halve kilometer doorsnee.

Dankzij die observaties zijn de cijfers nu twintig keer nauwkeuriger dan voorheen. Allerlei factoren zijn meegerekend in de voorspellingen, van subtiele zwaartekrachteffecten tot Einsteins relativiteitstheorie. ,,We hebben ook de afstand tot de aarde berekend met de precisie van twee meter, de lengte van een basketbalspeler.’’

Mocht later toch blijken dat de kans op een ramp groter wordt, dan is er nog tijd om actie te ondernemen, zeggen experts van Nasa. Over honderd jaar hebben we veel betere technieken tot onze beschikking, mocht het alsnodig zijn om de asteroïde van koers te laten veranderen.

Mocht het misgaan met Bennu, dan hoeft dat niet het einde van al het leven te betekenen, maar de verwoesting op aarde zou wel immens zijn. ,,De krater is meestal tien tot twintig keer zo groot als het object’’, zegt een van de woordvoerders, ,,dus we hebben het over een krater van vijf tot tien kilometer doorsnede. Maar de verwoesting reikt wel honderd keer verder.’’

Niet het enige gevaar in de ruimte

De kans op een botsing met Bennu mag dan nog steeds miniem zijn, deze asteroïde is niet het enige gevaar uit de ruimte. Er zijn nog andere, onbekende ruimteblokken die mogelijk op ramkoers liggen met de aarde. De kans is groter dat die de aarde raken dan dat Bennu dat doet. Daarom wil Nasa nog beter in kaart brengen welke brokken er rondvliegen door het zonnestelsel. Ongeveer zestig procent van de aardscheerders is nu bekend.

De OSIRIS-REx missie kost 1 miljard euro. In 2016 werd de sonde gelanceerd en in 2018 kwam hij in een baan rond Bennu. Vanuit alle hoeken werd de rots gemeten en gefotografeerd. Die gegevens werden naar de aarde gestuurd om te bestuderen. Bennu draait in een baan rond de zon, momenteel op 306 miljoen kilometer afstand van de aarde. De asteroïde kan wetenschappers hopelijk iets vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel en over het ontstaan van leven op aarde.

Een ander onderdeel van het onderzoek volgt nog. In oktober vorig jaar daalde de OSIRIS-REx af naar het oppervlak van Bennu om daar in een paar seconden ongeveer 60 gram steentjes en stof op te zuigen. Die zijn verzameld in een bakje aan boord van de sonde. Een paar maanden geleden begon de OSIRIS-REx aan de miljarden kilometers lange terugreis naar de aarde. Het is de bedoeling dat hij in september 2023 op aarde landt, waarna wetenschappers het opgehaalde gruis onder de microscoop kunnen leggen.

Technisch hoogstandje

Het oppikken van gruis was een technisch hoogstandje. Landen op Bennu was moeilijk omdat het oppervlak niet glad bleek te zijn maar vol metershoge keien. Op het laatst moest een groot blok worden omzeild dat Mount Doom is gedoopt, naar de onheilspellende piek uit In de Ban van de Ring. De landingsplek naast Mount Doom is slechts enkele vierkante meters.

De lander zette overigens voet aan de grond onder begeleiding van Nederlandse muziek. Componist en klankonderzoeker Roland Kuit werd vier jaar geleden uitgekozen om een soundtrack te leveren. Hij maakte twaalf atonale stukken met veel mysterieuze piep- en knarsklanken. „Mijn muziek is niet alledaags”, zei hij eerder tegen EenVandaag. „Daarom past het zo goed bij deze missie.”