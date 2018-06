Vermoorde Kim Jong-nam zwaar bewaakt

Ook de identiteit van Kim Jong-nam moet officieel nog vastgesteld worden. Er heeft zich nog geen naaste gemeld om met behulp van dna vast te stellen dat hij inderdaad het slachtoffer is. Het mortuarium waar het slachtoffer ligt, wordt zwaar bewaakt door Maleisische militairen.

Op uitgelekte bewakingsbeelden is te zien dat een vrouw Kim Jong-nam op de luchthaven van Kuala Lumpur van achter zijn rug benadert en bij zijn gezicht pakt. De autoriteiten gaan er van uit dat op dat moment een giftige spray in zijn gezicht wordt gespoten. Op de beelden die volgen, is te zien dat het slachtoffer nog wegloopt en zich meldt bij agenten. Hij lijkt met gebaren duidelijk te maken dat er iets in zijn gezicht is gespoten. Volgens de politie klaagde hij over duizeligheid. Kim Jong-nam overleed op weg naar het ziekenhuis.

Zuid-Korea en de Verenigde Staten gaan er van uit dat zijn halfbroer achter de mysterieuze moord zit. Kim woonde onder Chinese bescherming in Macau.