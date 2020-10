Onderzoek: overheden stapelden fout op fout in skidorp Ischgl

Tot deze conclusies komt een onafhankelijke commissie van deskundigen, die onderzoek deed naar het coronadebacle van Ischgl. De commissie presenteerde maandag een rapport van zo’n driehonderd pagina’s. De onderzoekers zijn niet mals met hun kritiek, melden Oostenrijkse media.

De lokale overheid maakte een reeks verkeerde inschattingen met ernstige gevolgen, mede door „de grote tijdsdruk en werkdruk.” Het gebied werd in quarantaine geplaatst „zonder noodzakelijke voorbereiding.” Ook werd het skiën pas op 12 maart stopgezet. Dat had eerder moeten gebeuren, als het verloop van de coronabesmettingen „correct was beoordeeld”, aldus het rapport.

Ook bondskanselier Kurz en het ministerie van Volksgezondheid in Wenen krijgen ervan langs. Er was een gebrek aan communicatie met de verantwoordelijke autoriteiten in de regio. De uittocht van de skitoeristen verliep zonder controle. De afkondiging van de quarantaine leidde tot paniekerige reacties. De buitenlandse gasten hadden niet onmiddellijk moeten vertrekken, maar gespreid over meerdere dagen, vindt de commissie.

Duizenden besmettingen

Duizenden mensen raakten besmet in Ischgl, dat zichzelf aanprijst als het Ibiza van de Alpen. Het virus kon zich onder meer in après-skibars snel verspreiden.

Ruim 6000 vakantiegangers uit tientallen landen, onder wie zo’n 800 Nederlanders, hebben zich inmiddels gemeld bij een consumentenvereniging die hun belangen behartigt. Zij hopen op schadevergoeding. Daarnaast zijn er al juridische stappen gezet tegen de Oostenrijkse autoriteiten. Daarnaast doet het Openbaar Ministerie in Tirol onderzoek naar het handelen van de burgemeester van Ischgl en drie ambtenaren.