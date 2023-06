Rapport: veiligheidsmaatregelen in PI Vught zijn buitensporig

In het rapport staat dat er „inspanningen moeten worden geleverd om het gevangenisregime voor de betrokken gedetineerden te verbeteren en omstandigheden die lijken op eenzame opsluiting te voorkomen.” Op een van de afdelingen van de PI in Vught moeten gedetineerden enkele weken tot maanden 23 uur per dag in hun cel doorbrengen, „wat niet gepast is.”

Taghi

Over de omstandigheden waarin bijvoorbeeld de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi vastzit in de EBI is het nodige te doen. Enerzijds omdat hij uitbraakplannen zou hebben beraamd met zijn vorige advocaat en neef Youssef T., die inmiddels veroordeeld is. Anderzijds omdat de omstandigheden waaronder Taghi vast zit ongekend streng zijn. Hij heeft nagenoeg geen mogelijkheden tot contact met familie en naasten en geen contact met medegedetineerden. Zijn detentieadvocaat Thomas van der Horst spande al vele zaken aan over bijvoorbeeld de mogelijkheden om (telefonisch) contact te hebben met familie. Momenteel lopen er volgens de advocaat nog altijd tientallen procedures. Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.

Het CPT bezocht de gevangenissen in mei vorig jaar. „Verschillende mensen klaagden over te strakke handboeien, buitensporig gebruik van geweld door het gevangenispersoneel en verbaal geweld, zoals discriminerende of racistische taal.” Die klachten ontving de delegatie over de gevangenissen in Dordrecht en Vught.

Het CPT bezocht eveneens de Nederlandse detentiecentra voor immigranten. Het CPT onderstreept dat het ongepast is om daar gevangenisregels toe te passen. Het CPT wil dat de Nederlandse autoriteiten alternatieven bedenken, met name voor kwetsbare mensen, zoals gezinnen met jonge kinderen.