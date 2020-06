Macron naar Den Haag voor overleg herstelfonds

De twee regeringsleiders gaan in gesprek over het voorstel van de Europese Commissie voor een herstelfonds voor door het coronavirus getroffen landen van 750 miljard euro. Van dit bedrag zou 500 miljard via subsidies worden weggeven en 250 miljard beschikbaar komen via leningen. Eerder was er wel al een akkoord over een eerste steunpakket ter waarde van 540 miljard euro. Daar is tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt.

Eis: harde voorwaarden

Nederland is uiterst kritisch over de omvang en de voorwaarden van een nieuw herstelfonds. Rutte eist harde voorwaarden op het gebied van hervormingen en vindt dat er een betere onderbouwing moet komen voor de bestedingsdoelen van het geld.

Samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken heeft Nederland als ‘verstandige vier’ een eigen voorstel voor een Europees steunplan ingeleverd. Eerder deed Frankrijk dat samen met Duitsland. Tot nu toe is er nog geen overeenstemming over een compromis.

KLM

Halverwege volgende maand is er een fysieke top met alle Europese regeringsleiders. Of de landen na een ronde tot een akkoord komen is nog maar zeer de vraag. Later deze week volgt waarschijnlijk nog een ander belangrijk onderwerp op het Frans-Nederlandse toneel. Haagse bronnen melden dat het steunpakket voor KLM bijna rond is.

Of Macron en Rutte hier dinsdag over spreken in Den Haag is niet duidelijk. Onlangs brachten ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hoekstra (Financiën) een bezoek aan Parijs om te praten over hulp aan de luchtvaartmaatschappij.