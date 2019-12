GroenLinks-Kamerlid weer in opspraak om vergoeding

Ze kreeg een vergoeding omdat ze in Leeuwarden zou wonen, terwijl ze het leeuwendeel van de tijd in haar appartement in Den Haag verbleef.

Diks kreeg wachtgeld bovenop salaris

Diks kwam onlangs al in opspraak omdat ze wachtgeld ontving bovenop haar salaris als Kamerlid. Ze kreeg dat omdat ze haar hogere loon als wethouder voor GroenLinks in Leeuwarden in 2017 inruilde voor dat van Kamerlid.

De partij was daarvan niet op de hoogte en vond de toelage niet gepast. Na overleg met partijleider Jesse Klaver betaalde Diks het wachtgeld terug.

24.000 euro verblijfskostenvergoeding

Zoals deze krant eerder al meldde, ontving Diks ook een zogeheten verblijfskostenvergoeding van 24.000 euro voor Kamerleden die verder dan 150 kilometer van het Binnenhof wonen.

Zij kreeg de vergoeding omdat ze bij de Kamer had opgegeven dat ze in Leeuwarden woonde. Kamerleden die zover weg wonen, kunnen van die vergoeding bijvoorbeeld een hotelkamer of een appartement betalen om zo nodig in Den Haag een nacht over te blijven.

Maar Diks brengt het grootste deel van haar tijd door in Den Haag, constateerde HP/De Tijd dinsdag op basis van bronnen uit de directe omgeving van de GroenLinkser.

Riant stadspaleis

Tegenover De Telegraaf had Diks verklaard dat die woning, een riant stadspaleis in het centrum, inderdaad al twee jaar te koop stond. Ze ontkende echter dat ze er niet woonde. Zij vindt haar situatie anders dan die van FvD-Kamerlid Theo Hiddema, die stond ingeschreven in Maastricht. „Ik woon daar ook echt. Ik ben bovendien al twee jaar bezig dat ding te verkopen. Ik heb intussen wel de kosten ervan.”

De woning is inmiddels verkocht. Sinds zondag vermeldt de website van de Kamer dat Diks in de hofstad woont en niet langer in Leeuwarden.

Integriteitsadviseur

GroenLinks legt de omstreden vergoeding voor aan de nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer. De partij vindt „het belangrijk dat er geen onduidelijkheid bestaat over de regels en de toepassing daarvan door Isabelle Diks.”

De partij schakelt daarom oud-griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden in, die per 1 januari aan de slag gaat als integriteitsadviseur voor de Kamer. Of Diks zal worden gehandhaafd als Kamewrlid, is zeer de vraag.