GroenLinks vraagt advies omstreden toelage Diks

GroenLinks vindt „het belangrijk dat er geen onduidelijkheid bestaat over de regels en de toepassing daarvan door Isabelle Diks”, laat de partij weten. De partij schakelt daarom oud-griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden in, die per 1 januari aan de slag gaat als integriteitsadviseur voor de Kamer.

Diks kwam onlangs al in opspraak omdat ze wachtgeld ontving bovenop haar salaris als Kamerlid. Ze kreeg dat omdat ze haar hogere loon als wethouder voor GroenLinks in Leeuwarden in 2017 inruilde voor dat van Kamerlid. De partij was daarvan niet op de hoogte, en vond de toelage niet gepast. Na overleg met partijleider Jesse Klaver betaalde Diks het wachtgeld terug.

HP/De Tijd onthulde dinsdag dat Diks ook een zogeheten verblijfskostenvergoeding opstreek. Die kreeg ze omdat ze bij de Kamer had opgegeven dat ze in Leeuwarden woonde. Kamerleden die zover weg wonen kunnen van die vergoeding bijvoorbeeld een hotelkamer of een appartement betalen om zo nodig in Den Haag een nacht over te blijven.

Maar Diks brengt het grootste deel van haar tijd door in Den Haag, constateerde het opinieblad op gezag van bronnen uit de directe omgeving van de GroenLinkser. Ze zou haar Friese woning al een poos te koop hebben staan. Sinds zondag vermeldt de website van de Kamer dat Diks in de hofstad woont en niet langer in Leeuwarden. Haar huis in Leeuwarden is inmiddels verkocht.