Meer Nederlanders vrezen besmetting met coronavirus

AMSTERDAM - Het aantal Nederlanders dat bang is besmet te raken met het coronavirus is in een paar weken tijd flink gestegen. Waar begin vorige maand 5 procent er nog voor vreesde, was dat eind maart 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, dat deels samen met Universiteit Twente werd gehouden.