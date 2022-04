’Niet een aanslag, maar sigaret werd EgyptAir MS804 noodlottig’

Volgens dat rapport rookten Egyptische piloten regelmatig in de cockpit. Dat zal tijdens de fatalte vlucht MS 804 van het Franse vliegveld Charles de Gaulle naar Cairo niet anders zijn geweest, zo denken onderzoekers.

Tot nu toe hielden de Egyptische autoriteiten vol dat de 66 inzittenden het slachtoffer waren geworden van terroristen, ondanks een (ook Frans) onderzoek dat wees op het uitbreken van brand in de cockpit. De oorzaak van die brand was toen nog onduidelijk.

Volgens het jongste Franse rapport brak er brand uit in de cockpit, vermoedelijk doordat er zuurstof uit het masker van de co-piloot ontsnapte op het moment dat er een brandende sigaret in de cockpit was. Drie dagen voor de crash was het betreffende masker vervangen, maar ingesteld op ’noodsituatie’ in plaats van ’normaal’. In de nood-setting blijft een masker zuurstof vrijgeven. Het is niet duidelijk waarom het nieuwe masker in de noodstand stond.

Dat Egyptische piloten vaak rookten in de cockpit staat wel vast; twee maanden eerder waren de asbakken nog vervangen, zo meldt het rapport. Roken was destijds niet verboden door EgyptAir. Het vliegtuig had tijdens eerdere reizen verschillende technische problemen gehad, „maar geen enkele zo ernstig dat het aan de grond moest worden gehouden”, staat in het rapport.