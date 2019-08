Duikers zoeken spoor voortvluchtige tieners Canada

De enorme operatie speelt zich voornamelijk rond Gillam in het noorden van die provincie af. Maar de klopjacht heeft nog vrijwel niets opgeleverd, behalve twee uitgebrande auto’s die het voortvluchtige duo, Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18), hebben gebruikt. De twee vrienden verlieten hun werk in een supermarkt op Vancouver Island op 12 juli in een camper-pick-up met de mededeling aan familie dat ze in het hoge noorden van Yukon „echt geld gingen verdienen.”

Ze zijn eind juli voor het laatst gezien in het noorden van Manitoba, 3000 kilometer van hun woonplaats verwijderd.