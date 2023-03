Rechtbank spreekt Henk R., alias de ’Zwarte Cobra’, vrij van dubbele moordopdracht

De rechtbank Amsterdam zegt weliswaar aanwijzingen te zien voor betrokkenheid van R., maar onvoldoende voor een veroordeling. „De rechtbank is van oordeel dat op grond van de inhoud van het dossier niet zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de man zich heeft schuldig gemaakt aan dat waar hij van wordt verdacht.” Het Openbaar Ministerie had half februari nog 22 jaar cel geëist tegen R. voor deze „schokkende moord” en „overweegt” in hoger beroep te gaan.

Shamel (55) en De Witte (44) werden op 9 mei 1993 kort na middernacht in hun geparkeerde auto onder vuur genomen door twee mannen en overleden enkele dagen later aan hun verwondingen. De moord was een van de zaakdossiers in het grote liquidatieproces Passage. Drie direct betrokkenen - twee tussenpersonen en een schutter - werden in die strafzaak veroordeeld, maar R. (72) kon niet worden berecht. Hij zat vanwege een plan om xtc te smokkelen destijds een celstraf van zeventien jaar uit in de VS. In 2021 werd hij overgebracht naar Nederland.

Ontkenning

Volgens het OM werd de moord gepleegd omdat R. een miljoenenschuld had na de onderschepping van een partij drugs. R. heeft de moord altijd ontkent. Volgens de Zwarte Cobra had hij geen schuld bij Shamel en daardoor geen motief voor de moord. Zijn advocaat zei eerder al dat het veel waarschijnlijker is dat de in 2020 overleden drugshandelaar Stanley Kai Esser achter de aanslag zit.

R. werd begin 2021 na een lange detentie in de Verenigde Staten naar Nederland overgebracht en ook hier direct weer vastgezet, omdat hij nog een celstraf had openstaan voor een oude drugszaak. Juni vorig jaar kwam hij op vrije voeten. Er waren veel familieleden van R. in de rechtbank aanwezig. Ze reageerden erg blij en opgelucht toen de rechter R. vrijsprak.