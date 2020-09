’Nederlandse hulpgelden naar club met terreurbanden’

Ⓒ getty images / inzet: eigen foto

De 17-jarige dochter van Eitan Shnerb kwam een jaar geleden om bij een terreuraanslag. De Palestijnse daders werkten voor een landbouworganisatie, waar zij hun salaris deels ontvingen uit Nederlandse hulpgelden. Nu worden medewerkers van een mensenrechtenclub in Gaza, eveneens gefinancierd door ons land, in verband gebracht met terroristen. „Het is een schande dat de Nederlandse regering niet weet waar haar geld terechtkomt.”