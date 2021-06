Duitse VN-soldaten gewond bij bomaanval Mali

De aanval met een autobom vond in de vroege ochtend plaats bij het dorp Ichagara in het noorden van de regio Gao, waar islamistische opstandelingen gelieerd aan al-Qaeda en Islamitische Staat actief zijn. De VN-basis was een dag eerder opgezet nadat een landmijn een VN-voertuig had beschadigd. Volgens de Duitse krant Bild is ook een Belg gewond geraakt.

In Mali zijn meer dan 13.000 VN-soldaten gestationeerd om het geweld in het noorden en centrum van het instabiele Afrikaanse land in te dammen. Van hen komen er ongeveer 900 uit Duitsland. Ook Frankrijk heeft veel militairen uitgezonden naar Mali. Maandag raakten zes Franse militairen en vier burgers gewond toen een autobom ontplofte in Centraal-Mali.

Sinds 2013 zijn ongeveer 230 VN-militairen in Mali om het leven gekomen, waarmee het de dodelijkste lopende VN-missie is. Tussen 2014 en 2019 waren Nederlandse special forces en eenheden van de luchtmobiele brigade actief voor de VN in het noorden van het land. Door een helikoptercrash in 2015 en een explosie bij een oefening in 2016 kwamen in totaal vier Nederlandse militairen om.