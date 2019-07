Man (38) opgepakt voor zware mishandeling met knuppel

Het geweldincident kwam dinsdagavond aan bod in Opsporing Verzocht. Via een aantal kijkers kwamen er tips binnen over de opvallende auto van de dader. Vanochtend kreeg de politie de melding dat het voertuig was gespot op een locatie in Hilversum. Agenten troffen de auto aan en namen het voertuig in beslag.

Via de officier van justitie werd toestemming voor aanhouding van de eigenaar van het voertuig gegeven. De man is overgebracht naar het bureau en wordt verhoord.

Twintig keer geslagen

Dinsdag deed het slachtoffer zijn verhaal over de traumatische gebeurtenis. De 30-jarige automobilist kreeg na een aanrijding nog een klap te verwerken. De man die het ongeval veroorzaakte door met hoge snelheid in te halen en af te snijden op een kruispunt bij Vinkeveen werd zo woest, dat hij het slachtoffer zo’n twintig keer sloeg met een aluminium honkbalknuppel.

Naast de lichamelijke gevolgen, zoals een zware hersenschudding, een hoofdwond en zware kneuzingen, heeft de mishandeling ook een grote emotionele impact. Het slachtoffer raakte mede hierdoor zijn baan kwijt.