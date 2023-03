Drone VS stort in Zwarte Zee na botsing met Russisch vliegtuig

De onbemande drone zou tijdens een routineoperatie zijn onderschept door twee Russische straaljagers. Volgens het Amerikaanse leger werd brandstof gegoten over de drone vanuit de Russische toestellen en zouden de vliegtuigen op een „roekeloze” en „onprofessionele” manier voor de drone hebben gevlogen. Een van de toestellen raakte uiteindelijk de drone, die als verloren wordt beschouwd. Vanwege de schade zag het leger zich genoodzaakt de drone uit de lucht te halen.

De Amerikaanse regering heeft de Russische ambassadeur ter verantwoording geroepen. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat dergelijke onderscheppingen vaker voorkomen, maar dat een drone neerstort is „uniek.” Verder meldt hij dat president Joe Biden is gebriefd over het incident en dat het ministerie van Buitenlandse Zaken er contact over onderhoudt met Moskou.

’Een patroon van gevaarlijke acties’

Volgens het Amerikaanse leger is sprake van „een patroon van gevaarlijke acties van Russische piloten tijdens interactie met vliegtuigen van de VS en bondgenoten boven het internationale luchtruim.” Deze zijn „gevaarlijk en kunnen leiden tot misrekening en onbedoelde escalatie.”

Rusland ontkent dat de drone is neergestort door toedoen van de straaljagers, maar beweert dat dit komt door „scherp manoeuvreren.” Volgens het ministerie van Defensie hebben de vliegtuigen geen wapens gebruikt en zijn ze veilig teruggekeerd naar hun thuisvliegveld.

NAVO-diplomaten in Brussel hebben het incident bevestigd, maar zeiden dat het niet de verwachting is dat het leidt tot een verdere confrontatie. De hoogste militaire commandant van het bondgenootschap heeft de NAVO-lidstaten op de hoogte gebracht.