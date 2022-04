Alsnog militaire parade Noord-Korea op oprichtingsdag leger

Maandag duurde het ook lang voordat er bevestiging kwam over de parade. Zuid-Korea meldde het in de avond. Noord-Koreaanse media berichten vaak pas een dag later over militaire parades.

Volgens Zuid-Koreaanse bronnen werden ook nieuwe nucleaire wapens getoond in de parade. Het is vaak een machtsvertoon waar het leger alle nieuwste wapens laat zien aan de bevolking. Er werden twaalf verlichte objecten boven Pyongyang gezien maandagavond. Dat waren mogelijk drones.

Het Koreaanse Volksleger werd in 1932 opgericht. Noord-Korea heeft een dienstplicht voor mannen en vrouwen, die zich moeten melden als ze zeventien zijn geworden. De dienstplicht duurt tien jaar.