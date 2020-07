Democraten: Trump moet gewoon weg uit Witte Huis als hij verliest

Het is geen kwestie van een persoon „uitroken” uit het Witte Huis omdat hij niet wil vertrekken, zegt ze tegen de Amerikaanse zender MSNBC: „Er is een procedure.”

Pelosi reageert op uitlatingen van de Republikeinse president tegen nieuwszender Fox News, waarin Trump openlaat of hij een nederlaag accepteert. Hij zegt niet van verliezen te houden en hoopt dan ook eind dit jaar, 3 november, te worden herkozen. De huidige president staat achter in de peilingen. Met name de coronacrisis en de daarmee gepaarde werkloosheid in de VS, opgelopen tot enkele tientallen miljoenen mensen, spelen Trump niet bepaald parten.

Fraude

Trump lijkt zijn houding te rechtvaardigen door te wijzen op het voorstel van de Democraten om de verkiezingen per post te houden, in verband met de coronapandemie. De president vreest dat er dan met de uitslag wordt gerommeld. Ook rapper Kanye West is overigens nog in de race voor het presidentschap. Joe Biden is de kandidaat voor de Democraten.