Wankelend alibi en dna-sporen brengen Youri F. in verlegenheid in zaak vermoorde Gino

Sittard - Het alibi dat Youri F. (21) uit Sittard heeft voor de avond van 1 juni 2022, de avond waarop de negenjarige Gino van der Straeten is ontvoerd en gedood, is aan het wankelen gebracht. Mede daarom is hij in beeld gekomen als tweede verdachte in het dossier.

Ⓒ anp