OM: Hengelose Hasna A. hield jezidi-vrouw als slaaf in kalifaat

Hasna A., een van de twaalf vrouwen die in november van vorig jaar is opgehaald uit een gevangenenkamp uit Syrië, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het gebruiken van een jezidi-vrouw als slaaf in 2015, zo melden bronnen. Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen jezidi’s. Ze wordt verdacht van slavernij als misdrijf tegen de menselijkheid. De zaak wordt in Rotterdam op 14 februari behandeld. Dat doet de rechtbank Den Haag, de rechtbank die zich buigt over internationale misdrijven.

Oorlogsbeelden op laptop

Hasna A. vertrok in 2015 met haar meervoudig gehandicapte en gedragsgestoorde zoontje Noureddine (toen 4) naar Syrië om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten. Ze was toen 24 en duidelijk geradicaliseerd, reden voor het ROC om al aan de bel te trekken. Ze was al herhaaldelijk ontboden op het politiebureau omdat ze vaak op haar laptop naar oorlogsbeelden van IS keek.

Toch kwam haar uitreis als een verrassing. De gemeente had gehoopt dat de ernstige handicap van Noureddine zou voorkomen dat Hasna zou afreizen naar het kalifaat. De jongen was ernstig gedragsgestoord en heeft volgens zijn opa het interieur van de flatwoning in Nijmegen grotendeels gesloopt. Het kind ging vijf dagen in de week naar specialistische dagopvang en had extra veel zorg nodig. De moeder kampte met allerlei problemen, maar was wel erg begaan met het welzijn van Noureddine.

Toch vertrok ze naar het kalifaat. Aanvankelijk meldde ze aan de achterblijvers dat ze nooit meer terug wilde. Later nam ze wel weer contact op met oud-klasgenoten. Ze stuurde een foto van haar zoontje in camouflagekleding en voorzien van een IS-muts. In een tweede bericht stuurde ze afbeeldingen van pistolen en dolken met daarbij Arabische teksten over waar ze zich bevindt.

Slavenhandel

Of Hasna ooit openlijk iets aan het thuisfront liet weten over het houden van jezidi-slaven is nog onbekend. Duizenden jezidi-meisjes werden door bewoners van het IS-kalifaat verhandeld als (seks-)slavinnen.

Dinsdag en woensdag zijn in Rotterdam de eerste inleidende zittingen tegen de vrouwen die door de Nederlandse regering zijn teruggehaald. De vrouwen zijn na aankomst aangehouden op verdenking van terroristische misdrijven, als vermoedelijke leden van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).

„IS pleegde niet alleen terroristische misdrijven, maar wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de genocide gepleegd tegen de Yezidi-bevolking, vanaf 2014 in Syrië en Irak”, aldus het OM.

Een tweede IS-vrouw die dinsdag voor de rechter komt wordt verdacht van plundering, ook een oorlogsmisdrijf dat strafverzwarend werkt.