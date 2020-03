Toiletpotlikker heeft corona

Presentator Piers Morgan maakte dat woensdagochtend bekend in het televisieprogramma Good Morning Britain. „Volgens mij noemt men dit karma”, zei Morgan met enige Schadenfreude in zijn stem. De presentator gaf verder geen details over de toestand van de jongen.

De toiletpotlikker was helaas niet alleen. Veel TikTok-gebruikers deden mee aan wat de #CoronavirusChallenge is gaan heten en plaatsten video’s van zichzelf terwijl ze metrostoeltjes, trapleuningen en dergelijke likten. De Wereldgezondheidsorganisatie gebruikt deze hashtag inmiddels om juiste informatie over het coronavirus te verspreiden.