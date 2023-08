Bontenbal haalt uit naar politiek van ’zwartmakerij en cynisme’

Onder luid applaus van CDA-prominenten presenteerde Bontenbal zich als nieuwe lijsttrekker van de christendemocraten. Dat deed hij door uit te halen naar politiek van ’zwartmakerij en cynisme’. „Het politieke landschap is flink opgeschud. Dat zegt iets over de politieke cultuur, het kan en moet anders, Nederland is klaar met cynische en zwartmakerij en ander Haags gedoe.”

Bontenbal noemt het lijsttrekkerschap van de partij - die er slecht voorstaat in de peilingen en prominenten zag afhaken - ’een eer maar vooral een grote opdracht’. „Ik wil ruimte geven aan een nieuwe generatie.” De campagne moet volgens hem worden gevoerd ’op inhoud’. „Geen geschreeuw of gescheld. Een campagne over inhoud en visie.”

Falende integratie, criminaliteit en verschillen tussen regio’s zijn volgens hem speerpunten. „Het individu staat voor sommige partijen voorop”, sneert Bontenbal. Maar dat bekende CDA-verhaal leverde afgelopen jaren ook weinig succes op. De kersverse lijsttrekker erkent dat het zijn partij onvoldoende is gelukt duidelijk te maken waar het CDA voor staat. Hij wijt dat aan deelname aan het kabinet, waardoor compromissen nodig zijn. „Maar ik wil die boodschap duidelijker overbrengen.”

Bontenbal zegt niet bezig te zijn met concurrentie van BBB of Pieter Omtzigt. „Ik ben eerlijk gezegd niet zo met andere partijen bezig. Ik wil mensen terug die het oude verhaal weer willen horen.” Het CDA verschilt wel ’fundamenteel’ van progressieve en liberale partijen, zegt de nieuwe lijsttrekker in zijn eerste toespraak. Het beleid van ’ik-partijen’, waarmee hij doelt op onder meer VVD en D66, werkt voor de meeste mensen niet, aldus Bontenbal.

Gedoe in het kabinet en de eigen partij heeft het CDA dwarsgezeten, denkt bontenbal. „Er is veel fout gegaan, daar loop ik niet voor weg. Maar ik denk dat mensen weer terugkomen.” Hoeveel zetels haalbaar zijn wil hij niet zeggen.