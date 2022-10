Kabinet wil dna-databank nog niet inzetten bij cold cases

Vanuit de politie wordt wél een lans gebroken voor de inzet van genealogische databanken, maar het kabinet wil er nog niet aan. „De conclusie van mijn departement en dat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is echter dat het op dit moment niet goed verdedigbaar is dat er een afdoende juridische grondslag is voor een dergelijk onderzoek”, zegt de Justitieminister.

Toch wordt nog onderzocht of en hoe de onderzoeksmethode kan worden gebruikt, meldt de VVD-bewindsvrouw. „Het OM onderzoekt op dit moment – gelet op de ervaringen en rapporten in het buitenland – of en zo ja hoe de genealogische databanken kunnen worden gebruikt in strafzaken.”

Dit onderzoek zal uiterlijk voorjaar 2023 zijn afgerond, meldt Yesilgöz. „Indien het OM tot de conclusie komt dat het huidige wettelijke kader voldoende ruimte biedt voor een pilot, en we tot inzet overgaan, is het uiteindelijk aan de strafrechter om over de toelaatbaarheid van die inzet een oordeel te geven.”