’Supervondst’ in Mexico-Stad: offers van Azteken

Ook oorbellen, stenen kralen, schelpen, slakken, koraal en zeezand werden gevonden in een stenen container, zo laat het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) weten. Het hoofd van het opgravingsproject, Leonardo López Luján, spreekt van een „supervondst.”

Het zogenaamde Offer 186, dat onder het platform op de achtergevel van de ’Templo Mayor’ lag, dateert uit de tijd van heerser Moctezuma I (1440-1469). De beelden zijn waarschijnlijk veel ouder, voegde het INAH eraan toe.

Het team onder leiding van archeoloog López Luján vond in totaal 14 mannelijke beelden tot 30 centimeter hoog en een vrouwelijke figuur van drie centimeter hoog. Daarnaast werden er meer dan 1.900 voorwerpen uit de zee en 137 kralen van groene steen gevonden.

De huidige metropool Mexico-Stad was ooit de hoofdstad van het Azteekse rijk, en had de naam Tenochtitlan (1325-1521). De hoofdtempel was het religieuze centrum van Tenochtitlan - een stad die destijds met 200.000 inwoners een van de grootste ter wereld was. De tempel werd in verschillende fasen uitgebreid tot hij werd vernietigd door de Spaanse veroveraars.

Onderzoekers hadden tijdens opgravingen al andere offers gevonden onder de monumentale slangenkoppen van het platform. Naast reguliere offers van voedsel en goud deden de Azteken ook aan het offeren van mensen aan de goden, net zoals andere oude volkeren uit Centraal-Amerika. Volgens experts waren de mensenoffers onder meer een manier om rampen en ziekten het hoofd te bieden. Zo zijn archeologen in de laatste decennia gestuit op meer dan 600 schedels in het gebied rond de voormalige Templo Mayor.