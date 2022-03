Vrachtwagenchauffeur die doorreed na dodelijk ongeval Sinderen opgespoord in Duitsland

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Ginopress

Sinderen - Een fietser die maandag bij een ongeval met een vrachtwagen in Sinderen zwaargewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De vrachtwagenchauffeur, die betrokken was bij het ongeval, is doorgereden en kon later worden opgespoord door de politie. De chauffeur komt nu terug uit Duitsland voor verhoor, meldt de politie donderdag op Twitter.