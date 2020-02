Yang en Bennet stappen uit presidentsrace Democraten

De 45-jarige Yang, die geen politieke achtergrond heeft, had in de afgelopen weken verrast door langer in de race te blijven dan meer ervaren politici en door op te vallen bij debatten. De zoon van Taiwanese migranten had zijn kandidatuur in 2017 gesteld met als belangrijkste boodschap een basisinkomen van 1000 dollar per maand voor iedere volwassen Amerikaan.

Ook senator Michael Bennet staakte zijn campagne voor de nominatie van de Democraten. De 55-jarige senator uit Colorado maakte dat kort na de exitpolls bekend.