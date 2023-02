Waarschuwingen voor producten van Karvan Cévitam en Peijnenburg

Zo waarschuwt Karvan Cévitam klanten voor bussen met limonadesiroop waar mogelijk een stukje folielaag in kan zitten. Het gaat om 600 milliliter busverpakkingen Original en 0% Toegevoegde suikers met een houdbaarheidsdatum tot en met september of december 2023. Mensen moeten de siroop niet drinken en kunnen contact opnemen met de klantenservice van Karvan Cévitam voor de compensatie voor het product.

"Wij hebben bij een zeer beperkt aantal bussen geconstateerd dat er stukjes van het beschermlaagje aan de binnenzijde van de busverpakking zouden kunnen losraken", aldus de limonadeproducent op de website. "Een stukje van dit folielaagje zou in uw drank terecht kunnen komen. Dit folielaagje is ‘food grade’ (goedgekeurd voor gebruik in verpakkingen voor voeding), echter, wij willen geen enkel risico nemen." Karvan Cévitam haalt de limonadebussen ook uit voorzorg uit de supermarkt.

Peijnenburg laat weten dat er mogelijk harde stukjes plastic zitten in een bepaald soort ontbijtkoek. Het gaat om Peijnenburg ontbijtkoek glutenvrij met houdbaarheidsdatum 20 april 2023 en Peijnenburg ontbijtkoek glutenvrij parelkandij met houdbaarheidsdatum 4 mei 2023. In deze producten wordt maiszetmeel gebruikt en de leverancier daarvan heeft Peijnenburg laten weten dat daar mogelijk harde stukjes in terecht zijn gekomen. Consumenten wordt aangeraden deze producten niet op te eten en weg te gooien.

De ontbijtkoeken zijn sinds 14 februari mogelijk te koop bij Albert Heijn, PLUS, Hoogvliet en Picnic. Mensen die het product in huis hebben, kunnen hun geld terugkrijgen.