Vrouw lag mogelijk jaren dood in huis in Rotterdam, politie onderzoekt rol vriend

ROTTERDAM - Sectie op het lichaam van de vrouw die op 23 april dood werd gevonden in een woning in de Gratamastraat in Rotterdam, hebben geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Dat meldt de politie vrijdag. De politie onderzoekt niettemin de rol van een vriend van de vrouw bij haar overlijden en het onontdekt houden van haar dood. Deze 62-jarige man overleed in januari en had regelmatig contact met de vrouw.