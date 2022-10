Warme dagen op komst: vandaag tot wel 22 graden

Volgens Weeronline staat er woensdag een zuiden- tot zuidwestenwind die boven land matig tot vrij krachtig kan waaien. Aan de kust kan het krachtig tot hard gaan waaien en moet er rekening worden gehouden met vlagen tot windkracht 7.

Woensdagmiddag wordt de bewolking iets dikker en stijgt de temperatuur tot 19-22 graden. Later op de dag, en in de avond, moet men rekening houden met lichte regen. Alleen in het noorden van het land, met name in het Waddengebied, kunnen nog enkele buien voorkomen en daarbij is kans op zware windstoten tot 75 km/uur. Het klaart op en bij een langzaam afnemende zuidwestenwind daalt de temperatuur in de nacht naar 8 tot 11 graden, meldt Weeronline.

Donderdag schijnt de zon flink en het blijft overal droog. In de ochtend komen vooral in het noorden nog enkele wolkenvelden voor, elders is de lucht blauw. De temperatuur loopt weer snel op en aan het eind van de ochtend is het 14-15 graden. ’s Middags vormen zich wat stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar maximaal 17-18 graden, iets lager dan woensdag maar doordat er minder wind staat is het heerlijk herfstweer voor een buitenactiviteit. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt het niet kouder dan 9 graden.

Weekend

Ook op vrijdag zetten de aangename temperaturen door en blijft het op veel plaatsen droog. Het wordt maximaal 17 tot 18 graden en de wind waait zwak tot matig.

In het weekend is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Omdat het weer iets harder waait dan vrijdag, stijgt de temperatuur naar 16 tot 17 graden op zaterdag. Zondag neemt de wind weer iets af en wordt het zo’n 18 graden.