Politie met stenen en vuurwerk bekogeld

Circa tweehonderd actievoerders verzamelden zich eerder op de vrijdagavond ter hoogte van het ministerie van Justitie en Veiligheid, in een poging de coronapersconferentie daar met lawaai te verstoren. Korte tijd later ging het in de buurt van het Centraal Station van Den Haag mis, in het verlengde van de Turfmarkt, en werd de politie bekogeld.

De politie zette een waterkanon in, in een poging overgebleven actievoerders bij de Turfmarkt weg te krijgen. Op een brug bij de Turfmarkt waren nog circa honderd demonstranten aanwezig. Tientallen van hen gingen naar de Bezuidenhoutseweg, maar deze groep viel in groepjes uit elkaar. Enkele trokken een park bij het Malieveld in. De politie patrouilleert nu met busjes door het park.

Bij de demonstratie van vrijdag is een man aangehouden die zwaar vuurwerk bij zich had, meldt de politie.

Ook bij eerdere coronapersconferenties werden lawaaidemonstraties gehouden. Bij de vorige persconferentie ontruimde de politie de omgeving van de Turfmarkt na ongeregeldheden. De politie werd daarbij bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. Dertien personen werden aangehouden. Bij de coronapersconferentie op 14 september ontstonden ook problemen door de demonstratie. Door de dreigende sfeer werd het ministerie toen enige tijd afgesloten, waardoor ambtenaren en journalisten het gebouw tijdelijk niet konden verlaten.