Advocaten praten over actie na liquidatie

AMSTERDAM - Advocaten bespreken donderdag of ze een gezamenlijke actie houden als reactie op de liquidatie van Derk Wiersum, woensdagochtend in Amsterdam. Mogelijk wordt een stille tocht georganiseerd voor de advocaat van kroongetuige Nabil B. of uiten de advocaten hun verdriet en verbijstering op een andere manier.