Amsterdamse GL-wethouder weigert toelichting ’arrogante’ appjes

De wethouder moest op het matje komen na een Wob-verzoek van actiegroep Windalarm over berichten uit de interne groepsapp van de Amsterdamse GL-fractie. Uit de stukken bleek dat Van Doorninck te porren was om de oppositie te dwarsbomen.

Het appverkeer betrof onder meer communicatie tussen Van Doorninck en raadslid Jasper Groen. Die stelde voor een debat over biomassa te verplaatsen, nadat hij lucht kreeg dat de Partij van de Dieren wilde losgaan over het onderwerp. In die periode uitten steeds meer experts twijfels over de duurzaamheid van biomassa, terwijl Amsterdam juist aan de slag ging met deze brandstof.

Als het debat zou worden verplaatst, had de partij hun spreektijd ’voor de kat zijn kut’ opgespaard, appte hij Van Doorninck. ’Nou dat is alleen maar leuk’, appte ze terug en ging ambtelijk checken wat mogelijk was.

Raadslid Kevin Kreuger (JA21) legde Van Doorninck donderdag het vuur na aan de schenen. Volgens Van Doorninck was het een ’ persoonlijke mening binnen app-verkeer’ die ze niet wilde toelichten. Ze wees erop dat het debat in juni 2020 uiteindelijk gewoon doorging. „In app-verkeer heb je soms een mening over iets, iets wat je in het openbaar niet zegt, wat je even met elkaar deelt.”

Ook werd Van Doorninck aan de tand gevoeld over een appje, waarin klagende inwoners over windmolens werden weggezet als nimbies (not in my backyard). Terwijl de wethouder zich publiekelijk had uitgesproken tegen de term. Het antwoord van Van Doorninck schoot alle kanten op. De term was niet goed, zei ze. Tegelijk klonk het, waren klagende bewoners ’niet altijd’ nimbies.

Excuses

Van Doorninck ontkende met klem dat ze de oppositie wilde dwarsbomen. Saboteren van het debat over biomassa was absoluut niet de bedoeling. Dat ze wel inventariseerde of verplaatsing mogelijk was, had louter te maken met de bomvolle raadsagenda. Ook weersprak de wethouder dat ze onder een hoedje speelde met de GL-fractie. „Het gebeurt wel vaker dat dit soort verzoeken worden gedaan. Van zowel de oppositie als coalitiepartijen.”

Denk wilde weten of Van Doorninck nog met excuses kwam. „Ik kan me voorstellen dat de wethouder zich versproken heeft”, probeerde raadslid Süleyman Koyuncu tevergeefs.

Kreuger ergert zich kapot aan het optreden van de wethouder. „Veel gespin, weinig wol”, klonk het. „We wilden de wethouder de mogelijkheid geven met een schone lei te beginnen, maar niet één vraag is van een concreet antwoord voorzien. Haar optreden was arrogant en een trap na richting raadsleden die wel op een degelijke manier hun controlerende taak proberen uit te voeren.”