42 doden bij protestgolf in Colombia sinds eind april

Moord, martelingen en dodelijke deals: hoe de Colombiaanse cokemaffia oprukt in Nederland

Het motief voor de liquidatie van een Colombiaan op 16 februari in Bergen aan Zee, ligt waarschijnlijk in de verkoop van een partij ’nepcoke’. In de auto van het slachtoffer zijn blokken geperste poedersuiker gevonden. De rol van Colombianen in het cocaïnecircuit in Nederland groeit.