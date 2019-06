Diensthond spoort onderkoelde vrouw (88) op in diepe sloot

De vrouw werd sinds maandagmiddag vermist. Via Burgernet en Facebook werd een opsporingsbericht gedeeld. Dat leverde diverse tips op die vannacht tot het aantreffen van de vrouw leidden door een hondengeleider. „Hij was aan het zoeken met zijn diensthond in de buurt van een aangegeven locatie van een Burgernetdeelnemer. De vermiste vrouw lag in een droge diepe sloot en was niet zichtbaar vanaf de weg”, meldt de politie.

De vrouw was nog aanspreekbaar, maar is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De familie is in kennis gesteld. Hoe de vrouw in de sloot is beland, is niet bekendgemaakt.