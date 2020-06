Öztürk stapt per direct op als voorzitter Denk

De partijvoorzitter kondigde zijn vertrek aan op de ledenvergadering van zijn partij. „Ik maak werkweken van 60, 70, 80 uren per week”, voerde hij op als reden. „Als je gezin dit vraagt word je emotioneel, je wil een bijdrage blijven leveren aan de maatschappij.”

Excuses

Even daarvoor had Öztürk zijn excuses aangeboden aan de leden voor recente conflicten in de partijtop. Het was namelijk een puinhoop bij Denk. Tussen de Denk-Kamerleden was de afgelopen weken een flinke strijd ontstaan. Kamerlid Kuzu trok zich na een ruzie met Öztürk terug als fractievoorzitter. „,Wij vinden deze gebeurtenissen heel spijtig”, zei Öztürk. „We hebben ervan geleerd en zijn daar niet trots op. Wij zijn ondergeschikt aan de idealen van Denk.”

Kuzu stapte in maart op na verhalen over een buitenechtelijke affaire met een vrijwilligster van de partij. De vrouw in kwestie zou hem, zo meldde HP/De Tijd eind maart, beschuldigen van machtsmisbruik en ander ’ongewenst gedrag’. Een paar dagen later beschuldigde Kuzu zijn fractiegenoot en partijvoorzitter Öztürk van ’broedermoord’ en ’chantage’. Hij zou de affaire gebruikt hebben om hem ’politiek te lynchen’.

Zijn opvolger Azarkan vroeg vergeefs aan het Denk-partijbestuur om op te stappen. Twee bestuursleden bleven aan, onder wie Öztürk, die daarop Azarkan uit de partij zetten. Een beroepscommissie draaide dat royement weer terug.

Bekijk ook: Bestuur Denk zet fractievoorzitter Azarkan uit de partij

Bekijk ook: Bestuur Denk legt zich neer bij terugdraaien royement Azarkan

De drie Denk-Tweede Kamerleden Azarkan, Kuzu en Öztürk hebben de strijdbijl daarna begraven, beweren ze. De drie hebben samen „constructieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Denk”, lieten zij in een persverklaring weten. Ook Kuzu ging tijdens de bijeenkomst door het stof door excuses te maken voor zijn gedrag.

Tijdens de ledenvergadering deed aftredend voorzitter Öztürk toch nog een poging om het geruzie recht te praten. Volgens hem ’hoort het erbij’ en ’gebeurt het ook bij andere partijen’. Öztürk kondigde eerder al aan na de verkiezingen te stoppen als Kamerlid.

Öztürk richtte Denk in 2015 op samen met Kuzu, nadat beide Kamerleden door de PvdA uit de fractie waren gezet. Sindsdien behaalde de partij bij de verkiezingen van 2017 drie Kamerzetels, en deed zij ook haar intrede in de gemeentelijke en provinciale politiek.

De leden van Denk hebben inmiddels een interim-bestuur aangesteld. Daarin zit onder meer voormalig PvdA-Kamerlid Çelik. Dit najaar komt er een nieuw bestuur.